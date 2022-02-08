Sarp Sınır Kapısı'nda, tır kuyruğu 29 kilometreyi buldu

Gürcistan’ın gişe sayısını 3'e indirmesi ile Karadeniz Sahil Yolu'nda 29 kilometreyi bulan kuyruk, Kemalpaşa ve Hopa'yı geçerek Arhavi ilçesine kadar uzandı.

Artvin'deki Sarp Sınır Kapısı'nda, Gürcistan, kış uygulaması kapsamında gişe sayısını 6'dan 3'e düşürmesi nedeniyle uzun tır kuyrukları oluştu.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Ardahan'daki Türkgözü ve Aktaş sınır kapısını kullanan şoförlerin de Sarp Sınır Kapısı'na yönelmesi, Karadeniz Sahil Yolu'nda oluşan tır kuyruğunu 29 kilometre çıkardı.

Araç kuyruğu, Kemalpaşa ve Hopa'yı geçerek Arhavi ilçesine kadar uzandı. Kara yolunun bir şeridini kapatan tırlar, trafiğin de aksamasına neden oldu.

“15 SAATTE YAKLAŞIK 500 METRE İLERLEYEBİLDİM”

Bakü'ye gitmek için 15 saattir beklediğini söyleyen tır şoförü Melih Yeşilal, “15 saatte yaklaşık 500 metre ilerleyebildim. 3 günde ancak kapıya ilerleyebilirim. Türk gümrüğü çalışmıyor. İşlemler bu tarafta yavaş ilerliyor. Sarp Sınır Kapısı'ndan geçerken zaman zaman bu tır kuyruklarını yaşıyoruz.” dedi.

“BİZİM BURADAN GEÇMEMİZ 4-5 GÜNÜ BULUR”

İstanbul'dan Azerbaycan'a gitmeye çalışan tır şoförü Mustafa Kemal Sancak da, “Dün akşam saat 20.00'de buraya geldik, yaklaşık 500 metre yol ancak gidebildik. Daha ne kadar bekleyeceğimiz de belli değil. Sınır kapısı çalışmıyor, özellikle Türkiye tarafı. Yetkililer buraya gelip, bizim yaşadığımız sıkıntıyı görsünler. Önümüzde sınır kapısına daha 30 kilometre yol var. Bizim buradan geçmemiz 4-5 günü bulur.” diye konuştu.

“2 GÜNDÜR 100 METRE YOL ANCA KAT EDEBİLDİK”

Tır şoförü Sefer Kurt ise, “İstanbul’dan geliyorum Azerbaycan'a gideceğim. 3 gündür burada bekliyorum. Sorun kapıların çalışmaması, gişe işlemlerinin uzaması. Böyle giderse birkaç gün daha burada beklememiz gerekiyor. Şoförler burada büyük mağduriyet yaşıyoruz, ihtiyaçlarımız karşılanmıyor.” ifadelerini kullandı.

Tır sürücüsü Harun Çakan da, “2 gündür 100 metre yol anca kat edebildik. Durduğumuz noktada lokanta, market yok. İhtiyaçlarımızı karşılayamıyoruz, büyük mağduriyet yaşıyoruz. Sıkıntı hangi taraftan bilmiyoruz ama bu mağduriyetin bir an önce giderilmesini istiyoruz.” dedi.