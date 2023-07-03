Savcı Sayan'ın yeğeni maganda kurşunu nedeniyle hayatını kaybetti
DHA

kurşunu bir can daha aldı...

Ağrı'nın Tutak ilçesinde Karahan köyünde 9 Haziran'da yapılan düğünde rastgele ateşlenen tabancadan çıkan kurşun, eski Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın yeğeni Ali Sayan'ın (20) başına isabet etti.

Savcı Sayan'ın acı günü

Ağır yaralanan Sayan, ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Ali Sayan, bu sabah hayatını kaybetti.

Sayan'ın cenazesi, yarın Tutak ilçesine bağlı Yukarı Kargalık köyünde toprağa verilecek.

Savcı Sayan'ın yeğeni maganda kurşunu nedeniyle hayatını kaybetti

Yakalama çalışmaları sürüyor

Savcı Sayan da acı haberi, sosyal medya hesabından duyurdu.

Düğünde silahı ateşleyenin belirlenip, yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Savcı Sayan'ın yeğeni maganda kurşunu nedeniyle hayatını kaybetti