Şebnem hemşirenin ölüm davası: Sanık beraat etti

Üçüncü kattan düşerek vefat eden Şebnem hemşirenin ölümünden sorumlu tutulan sanık Timuçin Bayhan, beraat etti.

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde Haziran 2022’de, 29 yaşındaki hemşire Şebnem Köker bir pansiyonun üçüncü katından düşerek yaşamını yitirdi.

Şebnem hemşirenin ölümüne ilişkin tutuksuz yargılanan Timuçin Bayhan, Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada hakim karşısında çıktı.

“Başından beri cinayet olduğunu düşünüyorum”

DHA’nın haberine göre; baba Abdullah Köker, duruşmada söz verilmesi üzerine şu ifadeleri kullandı:

“Bu olayın başından beri cinayet olduğunu düşünüyorum. Odada iki kişiler, biri ölmüş, sanık kalmış ama sağ kalan şahıs on dakika bile nezarete alınmamış.

“Kendi kendine düşmesi mümkün değil”

Empati yapıyorum. Kendimi olay yerinde düşünüyorum. Bir türlü işin içinden çıkamıyorum. Ben mühendislik okudum, bu işlerden az çok anlarım. Maktulün oraya kendi kendine düşmesi mümkün değil. Adliyede size güveniyorum. Bu olayı siz çözeceksiniz. Adaleti sağlayacağınıza inancım tam ama fizikçi bilirkişiden rapor alınmadığı sürece bu mahkemenin kararını kabul etmiyorum.”

“Hayatımı karartmalarına müsaade edemem”

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında kesin ve somut bir delil olmadığı için sanığın beraatını talep etti. Sanık Timuçin Bayhan savunmasında, şu sözleri kaydetti:

“Ben katil değilim. Ailenin acısını anlıyorum. Eğer bu davada bir adalet ve hukuk mücadelesi yapan biri varsa o benim. Bırakın darbetmeyi tek bir kötü söz söylemediğim şahsı öldürmekle yargılandım. Şebnem iyi bir insandı. Ben de çok üzüntülüyüm. Ailenin acısını anlıyorum ama benim de hayatımı karartmalarına müsaade edemem. Şebnem'i ben öldürmedim."

Baba, mahkeme salonunu terk etti

Sanık savunmasının ardından baba Abdullah Köker salonunu terk etti. Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık Timuçin Bayhan hakkında kasten öldürme suçundan dava açılmışsa da kesin ve somut delil olmadığından beraatına karar verdi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Şebnem Köker'in 7 Haziran 2021'de Kadıköy'de bir pansiyonun üçüncü katından düşerek hayatını kaybettiği anlatılıyor. Köker'in ölümünden sorumlu tutulan sanık Timuçin Bayhan'ın ise 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.