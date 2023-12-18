Seçil Erzan'ın evi, arama emrinde kapı numarası yazmayınca aranamadı Seçil Erzan'ı gözaltına almaya giden polis ekiplerinin rama kararında kapı numarası yazmadığı için içeri giremediği ortaya çıktı.

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ensonhaber.com

Seçil Erzan, yüksek karlı fon yalanıyla yaklaşık 44 milyon dolar topladı. Balon patlayınca suç duyuruları peş peşe geldi. Savcılık gözaltı kararı verdi. Ekipler 10 Nisan'da Seçil Erzan'ın Göktürk'teki evine ve Çorlu'daki saklandığı adrese gitti. Her iki taraf da aranacaktı. Göktürk'teki ev arandı ama Çorlu'da saklandığı ev aranamadı. Çünkü savcılığın arama yazısında Çorlu'daki evin kapı numarası yazmıyordu.

Savcı kapı numarasını yazmadı, ev aranamadı

Polis evi biliyordu ancak arama kararında numara olmadığı için polisin yasal olarak girmesi mümkün değildi. Polis giremedi ama binanın çevresini kuşattı. Çünkü operasyon kritikti. Erzan'ın kaçma şüphesi vardı. Saklandığı site göz hapsine alındı. Her köşede neredeyse bir sivil polis vardı.

Savcıdan yeni yazıyla evine girildi

Kanal D Haber'in verdiği bilgiye göre; polis bir taraftan da savcılıktan daire numarasının olduğu yeni arama yazısını istedi. Yazı geldi ve ekipler Seçil Erzan'ın saklandığı dairenin kapısına geldiklerinde saat 23.25'i gösteriyordu. Onlara kapıyı ise Seçil Erzan açtı. Saat 02.05'te arama başladı evde. Sabaha karşı 04.30'da arama sona erdi. Seçil Erzan kelepçelendi ve gözaltına alındı.

Bankadaki kamera kayıtları, banka görevlileri tarafından alındı

Soruşturmayı derinleştiren savcılık Seçil Erzan'ın bankasını gören güvenlik kameralarının peşine düştü. 28 Nisan'da görüntülere el konulma kararı çıktı. Polis bankaya gittiğinde kamera kayıt cihazlarını bulamadı. Çünkü onlardan önce bankanın genel müdürlüğü cihazı almıştı. Hem de Seçil Erzan'ın evlerinin arandığı tarihte yani 10 Nisan'da. Ekipler hemen savcılığa haber verdi. Bankayla irtibata geçildi ve neden kayıtları aldıkları soruldu. Banka, kayıt devam ederse günü dolan görüntüler silinebileceğinden dolayı görüntüler silinmesin diye güvenlik altına aldık diye kendilerini savundu. Ve ayrıca o cihazı da kendilerinin getireceğini söylediler.

"Kayıtlar üzerinde oynandı" iddiası

Aynı gün gece saat 23.30'da bankanın yetkilileri kamera kayıt cihazını emniyete teslim etti. Kayıtların üzerinde her hangi bir oynama silinme işlemi yapılmadığını belirttiler. Ancak savcılık tarafından kayıtların bazı bölümlerinin silindiği iddiaları üzerine bir soruşturma yürütülüyor.