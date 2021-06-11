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    Sefaköy metrobüs durağında kendine çatalla zarar verdi

    Yenibosna'da metrobüse binerek elindeki çatalla kendisine zarar veren kişi, Sefaköy durağında kendisini ve yanındaki kadını önce metrobüse kilitledi ardından olay yerine gelen ambulansa kilitledi.
    • DHA
    • 11.06.2021 - 06:13
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    Sefaköy metrobüs durağında kendine çatalla zarar verdi

    Saat 12.00 sıralarında Bahçelievler Yenibosna'dan metrobüse binen kişi metrobüsteki yolcuları tehdit ederek araçtan indirdi.

    Kendisine çatalla zarar vermeye başlayan şahıs yanındaki kadınla beraber Sefaköy durağında kendisini metrobüse kilitledi.

    KENDİNE ÇATALLA ZARAR VERDİ

    İsmi henüz öğrenilemeyen ve kendisine neden zarar verdiği belirlenemeyen kişiyi, metrobüsteki yolcular ikna etmeye çalıştı. Şahsı ikna etmekte başarılı olamayan yolcular, tehditler üzerine Sefaköy durağında metrobüsü boşalttı.

    Sefaköy metrobüs durağında kendine çatalla zarar verdi #1

    ÖNCE METROBÜSE, SONRA AMBULANSA KİTLEDİ

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin anonsuyla olay yerine müzakereci polis ve özel harekat ekipleri çağrıldı. Bu sırada, bir süre boş metrobüste bekleyen şahıs, ardından yanındaki kadınla birlikte olay yerindeki ambulansa geçerek kapıyı kilitledi.

    Sefaköy metrobüs durağında kendine çatalla zarar verdi #2

    MADDE BAĞIMLISI OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

    Çevredeki güvenlik önlemleri altında, kendisine zarar veren şahsı ikna etmeye çalışan müzakereci polis, bir süre sonra başarılı oldu. İkna edilen kişi, yanındaki kadınla birlikte ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan kişinin, tedavisi sonrası ifadesi alınmak üzere emniyete götürüleceği belirtildi.

    Olay sırasında metrobüste bulunan yolcular, şahsın madde bağımlısı olabileceğini iddia etti.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Sefaköy metrobüs durağında kendine çatalla zarar verdi #3

    Sefaköy metrobüs durağında kendine çatalla zarar verdi #4

    Sefaköy metrobüs durağında kendine çatalla zarar verdi #5

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