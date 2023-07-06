Sefaköy’de ambulansın peşine takılan sürücü, kaza yaptı Sol şeritte ilerleyen ambulansın peşine takılan sürücü, takip mesafesini korumayınca kaza yaptı. Ambulansa çarpan araç savrulurken, kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

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DHA

Ambulansın peşine takıldı, kaza "geliyorum" dedi…

Dün öğle saatlerinde Sefaköy'den Topkapı istikametine seyir halinde olan bir sürücü, trafiğe yakalanmamak için sol şeritte ilerleyen ambulansı gördü.

Hızlıca giderim sandı...

D-100 karayolunda ambulansın hemen ardından ilerleyen sürücü, bir süre böyle devam etti.

Bu sırada araçta yolcu olarak bulunan kişi de, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntülüyordu.

Takip mesafesini koruyamadı

Takip mesafesini korumayan sürücü, yavaşlayan ambulansa arkadan çarptı.

Araç savrulurken, kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Takip mesafesi

Bu kaza, akıllara trafikte uyulması gereken takip mesafesi kuralını getirdi.

İşte o kural: