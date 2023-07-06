DHA
Ambulansın peşine takıldı, kaza "geliyorum" dedi…
Dün öğle saatlerinde Sefaköy'den Topkapı istikametine seyir halinde olan bir sürücü, trafiğe yakalanmamak için sol şeritte ilerleyen ambulansı gördü.
Hızlıca giderim sandı...
D-100 karayolunda ambulansın hemen ardından ilerleyen sürücü, bir süre böyle devam etti.
Bu sırada araçta yolcu olarak bulunan kişi de, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntülüyordu.
Takip mesafesini koruyamadı
Takip mesafesini korumayan sürücü, yavaşlayan ambulansa arkadan çarptı.
Araç savrulurken, kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
Takip mesafesi
Bu kaza, akıllara trafikte uyulması gereken takip mesafesi kuralını getirdi.
İşte o kural: