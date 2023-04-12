Sefaköy'de şiddet gören bebek koruma altına alındı Sefaköy'de anne ve babası tarafından darbedilen bebek, vatandaşların şikayetiyle polis tarafından alındı.

İHA

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Sefaköy semtinde yaşanan olayda, yolda giden ve yanlarında bebek bulunan çift, tartışıp bağrışmaya başladı.

Durumu gören vatandaşlar, çifte tepki gösterdi.

Bu sırada Sevda Köklü isimli bir vatandaş bebeği alıp polise haber verdi.

Bebeği anneden alan Köklü, bebeğin başında ve yüzünde yaraların olduğunu gördü. Adamın kadının üzerine yürüdüğü anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bebeği polise verdi

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri anne ve babayı gözaltına alarak karakola götürdü. Ardından çiftten alınan ve darp izleri bulunan bebek ise koruma altına alındı.

Gözaltına alınan anne ve baba ifadeleri alındıktan sonra savcılık talimatıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Çocuk hiç iyi durumda değildi"

Olayı gören ve çocuğu kadından alan Sevda Köklü isimli görgü tanığı, şunları söyledi: