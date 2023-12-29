Şehir magandası iş başında! İzmir'de ortaya çıktı Çevreyolunda seyir halinde olan ve içerisinde evli bir çiftin olduğu otomobili sıkıştıran trafik magandası, cep telefonuyla görüntülendi.

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İHA

İzmir Çevreyolu Gaziemir mevkiinde dün akşam saatlerinde bir trafik magandası ortaya çıktı.

Balçova istikametine seyir halinde olan ve içerisinde evli bir çiftin olduğu otomobil, V.Ü. idaresindeki bir otomobil tarafından sıkıştırılmaya başlandı.

V.Ü isimli magandanın kullandığı otomobil, evli çiftin bulunduğu otomobili taciz etti ve araç sürücüsünü tehdit etti.

O anlar ise araç içerisinde bulunan kadın tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı.

Kıskıvrak yakaladı

Görüntülerin ardından İzmir Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Araç sürücüsünün plakasını ve kimliğini tespit eden polis, şahsı kıskıvrak gözaltına aldı.

Araç sürücüsü V.Ü.'ye idari para cezası uygulanırken, şüpheli, "Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare etme" suçundan Polis Merkezi Amirliğine sevk ettirildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)