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    Şehit ateşi Mersin'e düştü

    Özel Kuvvetler Komutanlığında paraşüt eğitimi sırasında kaza geçirerek şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Özkan Demir'in şehadet haberi, Mersin'deki ailesine verildi.
    • 03.11.2022 - 18:52
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    Şehit ateşi Mersin'e düştü

    Mersin'de Mezitli Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin ve askeri yetkililer, Astsubay Kıdemli Çavuş Özkan Demir'in (26) şehadet haberini, merkez Mezitli ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de yaşayan babası Sami ve annesi Aysel Demir'e verdi.

    Haberin ardından şehidin baba evinin önüne taziye çadırı kurulurken, çevreye Türk bayrakları asıldı.

    Yarın yapılacak törenle son yolculuğuna uğurlanacak

    Taziye çadırına giden ailenin yakınları ve komşuları da başsağlığı dileklerini iletti.

    İHA'nın aktardığına göre şehidin evli olduğu öğrenilirken, yarın kentte yapılacak törenle son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.

    Şehit ateşi Mersin e düştü #1

    Şehit ateşi Mersin e düştü #2

    Şehit ateşi Mersin e düştü #3

    Şehit ateşi Mersin e düştü #4

    Şehit ateşi Mersin e düştü #5


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