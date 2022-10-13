Şehit İbrahim Han son yolculuğuna uğurlandı

Pençe Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan İstihkam Uzman Çavuş İbrahim Han, öğle namazını müteakip memleketi Van’ın Gevaş ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Pençe-Kilit Harekatı çerçevesinde Irak’ın Kuzeyi Hale Dağı doğu bölgesinde 12 Ekim 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen EYP patlaması sonucu yaralanan 25 yaşındaki İstihkam Uzman Çavuş İbrahim Han, sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Hakkari’de düzenlenen törenin ardından naaşı memleketi Van’ın Gevaş ilçesine getirilen şehit Han için Merkez Camii’nde cenaze namazı kılındı.

Dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı

Van Müftüsü Dr. Mehmet Sırrı Şık tarafından kılınan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze törenine birçok kişi katıldı

İHA'nın haberine göre, şehidin cenaze törenine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.