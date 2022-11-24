PKK’lı teröristlerin kurduğu tuzak sonucu şehit düşen polis memuru Ferhat Aslan’ın kızı Kübra Öğretmen, mesleğe adım attığı ilk gün yaşadığı duygusal anları anlattı.

Van’ın İpekyolu ilçesinde, 10 Mayıs 2016’da PKK’lı teröristlerin bombalı tuzağı sonucu şehit olan polis memuru Ferhat Aslan’ın kızı Kübra Nur Yıldırım, babasıyla kurduğu öğretmenlik hayallerini gerçekleştirdi…

PKK mensuplarının yola döşediği patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Ferhat Arslan'ın kızı Kübra Nur Yıldırım, 4 ay sonra göreve başladı.

Şehit kızı olan Kübra Öğretmen’in mesleğe adım attığı ilk gün yaşadıkları ise yürekleri sızlattı…

"Yaşadığı olay hepimizi çok duygulandırdı"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kübra Öğretmen'in hikayesini sosyal medya hesabından, "Van Tuşba İskele Ortaokulu’nda görevli Kübra Nur Yıldırım öğretmenimiz, 2016’da şehit olan kahraman polisimiz Ferhat Arslan’ın kızı. Mesleğinin ilk günü yaşadığı olay hepimizi çok duygulandırdı." ifadeleri ile paylaştı.

Şehit kızı Kübra Öğretmen’in meslekteki ilk günü duygulandırdı VİDEO



“Siz onlara ölü demeyin, onlar ölü değiller…”

Kübra Öğretmen, başından geçen olayı şu sözlerle aktardı:

“En büyük hayalim öğretmen olmaktı. Kazandığım zaman babam benden daha çok mutlu olmuştu. Babam şehit olmadan önce bana, seni öğretmen olarak görmek ve en arka sırada seni ders anlatırken izlemek demişti. Şehit olduktan birkaç ay sonra atandım. Yoklama alarak tanışıyoruz öğrenciler ile. Listede Ferhat Aslan ismiyle karşılaştım. Ferhat Aslan burada mı çocuklar diye sordum. En arkadan biri gülümseyerek elini kaldırdı. Buradayım öğretmenim dedi. Babam bana verdiği sözü tuttu… Bakara Suresi geldi aklıma hemen. Siz onlara ölü demeyin, onlar ölü değiller…”