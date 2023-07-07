Şehit Ömür Ertuğrul Sarı dualarla anıldı PKK mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı, şehadetinin sene-i devriyesinde Başiskele’de anıldı.

İHA

Pençe-Kilit Harekatı Bölgesi'nde terör örgütü PKK mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı şehit düşmüştü.

Şehidimiz sene-i devriyesinde unutulmadı...

Şehidin ailesi ve akrabaları da programa katıldı

Başiskele Belediyesi koordinesinde Başiskele İlçe Müftülüğü iş birliğiyle Kullar Semt Meydanı'nda program düzenlendi.

Programa Kocaeli Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, Başiskele Kaymakamı Necip Çakmak, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, şehidin annesi Gül ve babası Bayram Sarı, akrabaları ve yakınları katıldı.

Tüm şehitler için dualar edildi

Türk bayrakları ile süslenen meydanda Şehit Ömür Ertuğrul Sarı ve tüm şehitler için Kur’an-ı Kerim ve mevlid okundu, kasideler söylendi.

Hep birlikte eller semaya kaldırılarak dualar edildi.