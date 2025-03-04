Şanlıurfa'da polis Nihat Karakoca’nın şehit edilmesi olayıyla ilgili şüpheli C.R., 16 yıldır aranıyordu..

Nihat Karakoca’yı şehit eden şüpheliye ilişkin gelişmeyi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından duyurdu.

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Ali Yerlikaya, şüpheli C.R.’nin geçtiğimiz hafta yapılan operasyonla yakalandığını duyurdu.

"C.R. İSİMLİ ŞAHIS, KAHRAMAN JANDARMAMIZ TARAFINDAN SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI"

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda; Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerimizce titizlikle yürütülen çalışmalar sonucu; 13 Haziran 2009 tarihinde Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen silahlı kavga olayına müdahale ettiği esnada Polis Memuru Nihat Karakoca’nın şehit olduğu, 1 vatandaşımızın hayatını kaybettiği ve 2 vatandaşımızın ise yaralandığı olayın şüphelisi olarak 16 yıldır aranan C.R. isimli şahıs, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde Kahraman Jandarmamız tarafından saklandığı evde yakalandı.