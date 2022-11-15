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Şehit Sekin’in babasının cenaze töreninde duygulandıran an

Şehit Sekin’in babasının cenaze töreninde duygulandıran an

Şehit Fethi Sekin’in babasının cenaze töreninde 7 yaşındaki bir çocuğun, park alanında oyun oynamayı bırakıp kaydırağın üstünde namaz kılması duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.