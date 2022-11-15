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    Şehit Sekin’in babasının cenaze töreninde duygulandıran an

    Şehit Fethi Sekin’in babasının cenaze töreninde 7 yaşındaki bir çocuğun, park alanında oyun oynamayı bırakıp kaydırağın üstünde namaz kılması duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.
    • 15.11.2022 - 18:38
    • Güncelleme : 15.11.2022 - 19:28
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    Şehit Sekin’in babasının cenaze töreninde duygulandıran an

    5 Ocak 2017’de İzmir Adliyesine saldıran bölücü terör örgütü üyeleri ile çatışmaya giren ve teröristleri etkisiz hale getiren polis memuru Fethi Sekin şehit düşmüştü.

    2 yıl önce evinde bulunduğu esnada felç geçiren şehit Fethi Sekin’in babası Mehmet Zeki Sekin, 2 yıldır yatağa bağlı şekilde yaşıyordu.

    Baba Sekin son yolculuğuna uğurlandı

    Tekrar rahatsızlanması sonucu Elazığ'da Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılan Mehmet Zeki Sekin, yaklaşık 1 ay önce Ankara’ya sevk edildi. Ankara’da tedavisi süren Zeki Sekin, dün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Baba Sekin’in cenazesi dün akşam saatlerinde memleketi Elazığ’a getirildi. Sekin için Baskil ilçesi Doğancık köyünde öğlen namazının ardından cenaze namazı düzenlendi.

    O anlara şahit olanlar duygu dolu anlar yaşadı

    Cenaze namazı sırasında bir vatandaşın cep telefonuna duygu dolu anlar yansıdı. 7 yaşındaki Ömer Toprak Gündoğdu isimli çocuk park alanında oynadığı sırada cenaze namazının kılındığını gördü. Oyun oynamayı bırakan 7 yaşındaki çocuk, kaydırağın üstünde namaz kılmaya başladı. O anlara şahit olanlar duygu dolu anlar yaşadı.

    İHA'nın aktardığına göre cenaze namazına, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Vali Ömer Toraman, AK Parti Elazığ milletvekilleri Sermin Balık, Zülfü Demirbağ, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, FÜ Rektörü Fahrettin Göktaş, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, akrabaları ve vatandaşlar katıldı.

    Şehit Sekin’in babasının cenaze töreninde duygulandıran an VİDEO

    Şehit Sekin’in babasının cenaze töreninde duygulandıran an #1

    Şehit Sekin’in babasının cenaze töreninde duygulandıran an #2

    Şehit Sekin’in babasının cenaze töreninde duygulandıran an #3

    Şehit Sekin’in babasının cenaze töreninde duygulandıran an #4


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