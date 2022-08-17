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    Şehit Uğurcan Cirnooğlu'nun cenazesi, memleketi Kilis'e uğurlandı

    Çiçekalan Hudut Karakolu'na düzenlenen saldırıda şehit olan Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu'nun cenazesi, memleketi Kilis'e gönderildi.
    • 17.08.2022 - 09:53
    • Güncelleme : 17.08.2022 - 10:10
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    Şehit Uğurcan Cirnooğlu'nun cenazesi, memleketi Kilis'e uğurlandı

    Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde dün, Çiçekalan Hudut Karakolu’nda teröristler tarafından düzenlenen hain saldırı neticesinde 4 asker yaralandı, Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu ise şehadete erdi.

    Şehidin naaşı, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak Şanlıurfa GAP Havalimanı'na getirildi.

    AA’nın haberine göre; buradaki törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu, Şanlıurfa Müftüsü Ramazan Tolan dua etti.

    Bayrağa sarılı tabutu, memleketine gönderildi

    Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşları tarafından askeri helikoptere taşındı. Şehidin naaşı son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Kilis'e gönderildi.

    Şehit Uğurcan Cirnooğlu'nun cenazesi, memleketi Kilis'e uğurlandı VİDEO

    Annesi, eşi ve kızı da törendeydi

    Törene katılan şehidin annesi Fatma, eşi Fidan ve kızı Fatma Cirnooğlu'nun duygulandıkları görüldü.

    Törene, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Gürak, 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, Şanlıurfa Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Yavuz ile kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve askeri yetkililer katıldı.

    Şehit Uğurcan Cirnooğlu nun cenazesi, memleketi Kilis e uğurlandı #1


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