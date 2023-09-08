Sel bölgesi Küçükçekmece'de yaralar sarılıyor

İHA

İstanbul, geçtiğimiz günlerde sel felaketiyle karşı karşıya kaldı.

2 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından vatandaşlar yaralarını sarmaya devam ediyor.

Evler su altında kaldı

Selin büyük hasara yol açtığı Küçükçekmece İkitelli Mehmet Akif Mahallesi'nde derenin taşması sonucu birçok ev sular altında kaldı.

Onlarca evin kullanılamaz hale geldiği mahallede vatandaşlar, evlerini tahliye etmeye ve az da olsa kurtarabileceği eşyaları kurtarmaya çalışıyor.

Belediye ekipleri de sokak içerisinde kullanılamayacak halde olan eşyaları kamyonlarla alarak atık deposuna götürüyor.

"Kendimi evin merdivenlerinden zor attım"

Selde evi kullanılamaz hale gelen Ayfer Lata, selin bir anda geldiğini belirterek şu cümleleri kullandı;

Yağmur yağdıktan sonra bir anda beş dakika da su geldi. Ben kendimi evin merdivenlerinden zorla dışarıya attım. Evim zaten bodrum kat, evde hiçbir şey kullanılabilir halde değil. Birinci kata kadar su çıktı buralar göl oldu. Şu anda burası hiç steril değil bakteri yuvası durumda. Ama kurtulabileceğimiz eşyaları az da olsa çıkarmaya çalışıyoruz. Şu an geceleri oğlumun evinde kalıyorum, gündüz de gelip burada yapabildiğimizce bir şeyler çıkarıp hijyenik hale getirmeye çalışıyoruz.