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    Sel nedeni ile kapanan Türkiye-Nahçıvan yolu açıldı

    Şiddetli yağış nedeni ile etkili olan sel, Türkiye-Nahçıvan kara yolunu kapattı. Yapılan çalışmalar neticesinde, yol yeniden trafiğe açıldı.
    • AA
    • 24.05.2021 - 09:16
    • Güncelleme : 24.05.2021 - 09:22
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    Sel nedeni ile kapanan Türkiye-Nahçıvan yolu açıldı

    Ağrı-Iğdır sınırındaki Ağrı Dağı bölgesinde gece saatlerinde şiddetli sağanak etkili oldu.

    Yağış nedeni ile süre sonra sel meydana geldi.

    Ağrı Dağı'nın eteklerinde biriken sel sularının, taş ve toprakları Iğdır'ın Aralık ilçesinden geçen Türkiye-Nahçıvan kara yoluna biriktirmesi ile kara yolu ulaşıma kapandı.

    Taş ve topraklardan dolayı birçok sulama kanalı ile ilçedeki menfezler de tıkanırken, tarım arazileri zarar gördü.

    TOPRAK VE KAYALAR TEMİZLENDİ

    Bölgeye sevk edilen Karayolları, İl Özel İdaresi, belediye, jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, iş makineleri ile kapanan kara yolunun yanı sıra sulama kanalları ve menfezlerin açılması için çalışma başlattı.

    Gece boyu yürütülen çalışmalarda, Karayolları 184’üncü Şube Müdürlüğü ekipleri, iş makineleri ile sel sularının kara yoluna getirdiği toprak ve kayaları temizledi.

    Sel nedeni ile kapanan Türkiye-Nahçıvan yolu açıldı ViDEO

    Sel nedeni ile kapanan Türkiye-Nahçıvan yolu açıldı #1

    ARAS NEHRİ’NE TAHLİYE EDİLDİ

    Yolun yeniden açılması ile İl Özel İdaresi ekipleri sulama kanalları ve menfezleri açarak arazilerde biriken sel sularının Türkiye-Ermenistan sınırındaki Aras Nehri’ne tahliyesini gerçekleştirdi.

    Selden dolayı zarar gören alanlarda çalışmalar devam ediyor.

    Sel nedeni ile kapanan Türkiye-Nahçıvan yolu açıldı #2

    Sel nedeni ile kapanan Türkiye-Nahçıvan yolu açıldı #3

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