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    Selefini vuran Elbistan Ülkü Ocakları Başkanı tutuklandı

    Kahramanmaraş'ın Elbistan Ülkü Ocakları Başkanı Esat Kılınç, görevi devraldığı Muhammet Kaya'yı çıkan tartışmada tabancayla ateş ederek, ağır yaraladı.
    • DHA
    • 14.04.2021 - 12:33
    • Güncelleme : 14.04.2021 - 12:37
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    Selefini vuran Elbistan Ülkü Ocakları Başkanı tutuklandı

    Kahramanmaraş'ın Orhangazi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Elbistan Ülkü Ocakları Başkanı Esat Kılınç, kendinden önceki başkan Muhammet Kaya ile bilinmeyen nedenle tartıştı.

    Tartışmanın büyümesi üzerine Kılınç, tabancayla Kaya'ya ateş ederek, kaçtı.

    Vücuduna isabet eden mermilerle ağır yaralanan Kaya, ihbarla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

    YOĞUN BAKIMA ALINDI

    Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş'taki hastaneye sevk edilen Kaya, yoğun bakımda tedaviye alındı.

    Muhammet Kaya

    TESLİM OLDU, TUTUKLANDI

    Olay sonrası her yerde aranan Esat Kılınç, Afşin Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, teslim oldu. Elbistan Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Kılınç, buradaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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    Selefini vuran Elbistan Ülkü Ocakları Başkanı tutuklandı #4

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