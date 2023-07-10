Selin vurduğu Bartın havadan görüntülendi Bartın Irmağı'nın taşması ile yaşanan su baskınları ile hayatın olumsuz etkilendiği Bartın'da havadan çekilen görüntüler felaketin boyutlarını açık bir şekilde ortaya koydu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA Karadeniz kıyıları sel ve su baskınları ile boğuşuyor. Ordu ve Zonguldak'ın ardından Bartın da sulara gömüldü. Bartın'da dün sabah başlayıp, etkili olan sağanak nedeniyle Bartın Irmağı, gece saatlerinde 20 metre genişledi. Kent merkezinden geçip, Karadeniz'e dökülen ırmağın Kozcağız ve Ulus çaylarının kolları da taştı. Havadan görüntüler Birçok ev ve iş yerinin alt katlarını su bastı. Yalı bölgesi olarak bilinen bölgede, sabah saatlerinden itibaren sel suları çekilmeye başladı. Belediye ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bölgede çalışma başlattı. Bölge, havadan da görüntülendi.