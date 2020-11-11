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    Senarist eşinin iç çamaşırlarını giyen adam, eşinden şikayetçi oldu

    Eşinin kendisine ait iç çamaşırları giydiğini, odasına koyduğu gizli kamera ile öğrenen kadın senarist hakkında, suç duyurusunda bulunuldu. Senaristin eşi, görüntülerinin yayılmasından şikayetçi oldu.
    • DHA
    • 11.11.2020 - 16:59
    • Güncelleme : 11.11.2020 - 18:03
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    Senarist eşinin iç çamaşırlarını giyen adam, eşinden şikayetçi oldu

    Senarist A.D.B., yatak odasına kurduğu kamera ile 10 yıllık eşi A.K.B.'nin kendi kıyafetlerini giyerek kadın gibi davrandığına ilişkin görüntüleri savcılığa vererek eşi hakkında şikayetçi oldu.

    Avukatı aracılığıyla bugün iki ayrı dilekçeyle İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran A.K.B. de eşine ait kıyafetleri giydiği görüntülerin medyada yer alması üzerine yatak odasına kamerayı yerleştiren eşi A.D.B. hakkında, suç duyurusunda bulundu.

    EŞİNİN İKİ AYRI SUÇ İŞLEDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

    A.K.B., boşanma davaları süren eşi hakkında, "Özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından soruşturma başlatılmasını istedi.

    Senarist eşinin iç çamaşırlarını giyen adam, eşinden şikayetçi oldu #1

    İLK SUÇ DUYURUSUNU EŞİ YAPMIŞTI

    Yatak odasına kurduğu kamera ile 10 yıllık eşi A.K.B.'nin kadın iç çamaşırları giydiğini tespit eden A.D.B., İstanbul Anadolu Cumhuriyet  Başsavcılığı'na başvurarak eşi hakkında, "Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğü ihlal" suçundan soruşturma başlatılmasını talep etmişti.

    Senarist eşinin iç çamaşırlarını giyen adam, eşinden şikayetçi oldu #2

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