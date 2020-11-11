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Senarist eşinin iç çamaşırlarını giyen adam, eşinden şikayetçi oldu

Senarist eşinin iç çamaşırlarını giyen adam, eşinden şikayetçi oldu

Eşinin kendisine ait iç çamaşırları giydiğini, odasına koyduğu gizli kamera ile öğrenen kadın senarist hakkında, suç duyurusunda bulunuldu. Senaristin eşi, görüntülerinin yayılmasından şikayetçi oldu.