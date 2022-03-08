Senet dolandırıcılığının şebeke lideri, eski avukat çıktı

Kendilerini vergi memuru görevlisi gibi göstererek senetler üzerinden vurgun yapan dolandırıcılık şebekesinde, mesleğinden ihraç edilmiş eski bir avukatın da bulunduğu ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, kendilerini vergi memuru görevlisi gibi göstererek vurgun yapan bir şebekeyi tespit etti.

Sahte belgeleri iş insanlarına teslim ederken imzalattıkları senetler üzerinden vurgun yapan 9 dolandırıcının yakalanması için geçtiğimiz günlerde İstanbul merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Emniyet ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 4 Mart’ta İstanbul, Ankara ve Ağrı'daki baskınlarda 8 dolandırıcı yakalanarak gözaltına alındı.

KUTUCUK YÖNTEMİYLE 5 MİLYON 370 BİN LİRA BEDELLİ SENET YAPTILAR

Zanlıların İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları devam ederken, şebekeye yönelik yeni detaylara ulaşıldı.

Emniyet kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, hazırladıkları teslim tutanaklarının imza kısmına iliştirdikleri ‘kutucuk’ yöntemi ile 5 milyon 370 bin lira bedelli 5 senedi iş insanlarına teslim ederken imzalattıkları, bu senetleri de ciro ederek icra takibi üzerinden tahsil ettikleri ortaya çıkan şebeke içinde B.Ö. adlı eski bir avukatın da olduğu öğrenildi.

MESLEKTEN İHRAÇ EDİLDİĞİ ÖĞRENİLDİ

Operasyon kapsamında yakalanan B.Ö. hakkındaki ayrıntılı soruşturmada, zanlının daha önceden avukatlık mesleğinden ihraç edildiği ve kutucuk yöntemi ile mağdurların imzasını alarak hazırladığı senetleri işleme koyarak dolandırıcılık suçunu gerçekleştirdiği tespit edildi.

İstanbul'da dolandırıcılık şebekesine operasyon VİDEO



1 ŞÜPHELİYE YÖNELİK ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Öte yandan firari olarak aranan 1 şüpheliye yönelik arama çalışmalarının sürdüğünü aktarılırken, B.Ö. de dahil diğer 8 şüphelinin emniyetteki ifade işlemlerinin ise devam ettiği öğrenildi.