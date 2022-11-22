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    Sergen Deveci'nin hastaneden ilk görüntüsü

    Amasya'da turne dönüşünde meydana gelen kazada oyuncu Sergen Deveci yaralanmıştı. Ambulans uçakla İstanbul’a sevk edilen Deveci'nin hastaneden ilk görüntüleri geldi.
    • 22.11.2022 - 09:18
    • Güncelleme : 22.11.2022 - 09:41
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    Sergen Deveci'nin hastaneden ilk görüntüsü

    Çorum Devlet Tiyatrosu Salonu’nda ‘Baş Belası’ adlı tiyatro oyununu sahneledikten sonra Samsun’a dönen ekibi taşıyan araç Amasya’nın Merzifon ilçesinde trafik kazası yaptı.

    Minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını kaybederken, sürücü ile Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek yaralandı.

    İstanbul'a getirildi

    Kaza sonucu yaralanan ve Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan oyuncu Sergen Deveci’nin İstanbul’daki özel bir hastaneye sevk edilmesi kararlaştırıldı.

    Deveci’nin sevki için Sağlık Bakanlığı’ndan ambulans uçak talebinde bulunuldu. İşlemlerin tamamlanmasının ardından Amasya-Merzifon Havalimanı’na götürülen Deveci, ambulans uçakla İstanbul’daki özel hastaneye gönderildi.

    Köpeğiyle buluşturdular

    İstanbul'a getirilen Sergen Deveci'nin hastanede köpeğine sarıldığı görüntüler paylaşıldı.

    Görüntülerde Deveci'nin bilincinin açık olduğu görüldü.

    Sergen Deveci'nin hastaneden ilk görüntüsü ViDEO

    Sergen Deveci nin hastaneden ilk görüntüsü #1

    Sergen Deveci nin hastaneden ilk görüntüsü #2


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