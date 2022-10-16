Sevgilisinin öldürüp çöp toplama merkezine attığı Hüsniye'ye Tekirdağ'da veda

Elazığ'da 41 yaşındaki sevgilisi Nadir Üstün tarafından darbedilerek öldürülen ve cesedi çöp toplama merkezi yakınına atılan Hüsniye Keskinbaş, memleketi Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde toprağa verildi.

14 Ekim'de Elazığ kent merkezine bağlı Sarıçubuk köyünde meydana gelen olayda, çöp toplama merkezi yakınında bir yerde hareketsiz kadın bulunduğunun ihbar edilmesi üzerine bölgeye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede kadının, Tekirdağ'dan birkaç gün önce Elazığ'a gelen Hüsniye Keskinbaş olduğu belirlendi. Keskinbaş'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Katil zanlısı yakalandı

Kamera kayıtlarını inceleyen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 4 saatlik çalışma sonunda tespit ettikleri şüpheliler Nadir Üstün ile Ö.D.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Ö.D.'nin aracında yapılan aramada, 1 kurusıkı tabanca ve 1 kurusıkıdan bozma tabanca ele geçirildi.

Cinayeti itiraf etti: Darbederek öldürdüm

Sorgusunda cinayeti itiraf eden Nadir Üstün, aralarında çıkan tartışmanın ardından Hüsniye Keskinbaş’ı darbederek öldürüp, cansız bedenini de aracın bagajında çöp toplama merkezi yakınına getirerek, bıraktığını söyledi.

Üstün, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Üstün'e yardım eden Ö.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Talihsiz kadın memleketi Tekirdağ'da toprağa verildi

Hüsniye Keskinbaş'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından sabah saatlerinde toprağa verilmek üzere memleketi Tekirdağ'ın Malkara ilçesine getirildi.

DHA'nın haberine göre, cenazeye Anne Kamuran Keskinbaş, babası Tufan Keskinbaş, kız kardeşleri ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Camide kılınan cenaze namazının ardından Hüsniye Keskinbaş Malkara Asri Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

















