Balıkçılar, yayın balığını uzun uğraşlar sonucu tekneye alabildi. Balık, bir otele satıldı.

Adana'da, Seyhan Baraj Gölü'nde balıkçıların ağına 2.5 metre boyunda, 77 kilo ağırlığında yayın balığı takıldı.

Balıkçılar, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla tekneye çıkardıkları balığı bir otele sattı.

"ANLATILMAZ, YAŞANACAK BİR OLAYDI"

Balıkçılardan Ferdi Kan, meslek hayatı boyunca karşılaştığı en büyük balığı tuttuğunu kaydetti.

Kan, "Nasıl olduğuna çok şaşırdık, uzun uğraşlar sonucu tekneye aldık. Anlatılmaz, yaşanacak bir olaydı. Bir otele 1000 TL karşılığında sattık." dedi.

Seyhan Baraj Gölü'nde dev yayın balığı yakalandı ViDEO