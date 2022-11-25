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    Show TV'de canlı yayında cinayet itirafı

    Show TV'de canlı yayında gelen cinayet itirafının ardından stüdyo karışırken cinayet şüphelisi polis tarafından gözaltına alındı.
    • Haber Merkezi
    • 25.11.2022 - 19:52
    • Güncelleme : 25.11.2022 - 20:15
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    Show TV'de canlı yayında cinayet itirafı

    Show TV'de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programı 13 yıllık bir cinayeti aydınlattı.

    Denizli'den Muğla'ya inşaat işlerinde çalışmak amacıyla gelen Bayram Tosun'un 2009 yılında ortadan kaybolmasının üzerindeki sır perdesinin açılması için 13 yıl sonra Tosun’un eşi İmran ve oğlu Aşkın, Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programına başvurdu.

    Show TV'de canlı yayında cinayet itirafı VİDEO

    Canlı yayında itiraf geldi

    Programda canlı yayında Bayram Tosun’u son gören, birlikte inşaatlarda çalışan Veysel Turhan’ın eşi Keziban Turan, Bayram Tosun’u eşiyle birlikte öldürdüklerini itiraf etti.

    Veysel Turhan’ın Tosun'u, eşi Keziban Turan ile yasak ilişkisi yüzünden öldürdüğü ortaya çıkarken itirafın ardından stüdyo karıştı.

    O esnada Denizli Cinayet Büro Amirliği ekipleri stüdyoya geldi.

    Ekipler Veysel Turhan, Keziban Turhan ve Keziban Turhan’ın kardeşi Kemal B. ‘yi gözaltına aldı.

    Show TV de canlı yayında cinayet itirafı #1

    Show TV de canlı yayında cinayet itirafı #2

    Show TV de canlı yayında cinayet itirafı #3

    Show TV de canlı yayında cinayet itirafı #4


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