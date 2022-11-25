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Show TV'de canlı yayında cinayet itirafı
- Haber Merkezi
- 25.11.2022 - 19:52
- Güncelleme : 25.11.2022 - 20:15
Show TV'de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programı 13 yıllık bir cinayeti aydınlattı.
Denizli'den Muğla'ya inşaat işlerinde çalışmak amacıyla gelen Bayram Tosun'un 2009 yılında ortadan kaybolmasının üzerindeki sır perdesinin açılması için 13 yıl sonra Tosun’un eşi İmran ve oğlu Aşkın, Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programına başvurdu.
Show TV'de canlı yayında cinayet itirafı VİDEO
Canlı yayında itiraf geldi
Programda canlı yayında Bayram Tosun’u son gören, birlikte inşaatlarda çalışan Veysel Turhan’ın eşi Keziban Turan, Bayram Tosun’u eşiyle birlikte öldürdüklerini itiraf etti.
Veysel Turhan’ın Tosun'u, eşi Keziban Turan ile yasak ilişkisi yüzünden öldürdüğü ortaya çıkarken itirafın ardından stüdyo karıştı.
O esnada Denizli Cinayet Büro Amirliği ekipleri stüdyoya geldi.
Ekipler Veysel Turhan, Keziban Turhan ve Keziban Turhan’ın kardeşi Kemal B. ‘yi gözaltına aldı.