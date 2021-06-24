Sibel Koçan’ın katil zanlıları adliyeye sevk edildi

Ataşehir'de Sibel Koçan’ın öldüğü silahlı gasp olayına ilişkin gözaltında bulunan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Koçan’ın aracının bagajında 3,3 milyon lira değil, 10 milyon lira olduğu belirlendi.

İstanbul’un Ataşehir ilçesi Küçükbakkalköy Mahallesi Başar Sokak'ta SAS Holding'in para sevkiyatı işlerini yapan Sibel Koçan (41) ile yanındaki Mert A.'ya, 15 Haziran'da iş yerinin önünde park halindeki aracın bagaj tarafında bulunurlarken yanlarına yaklaşan hafif ticari araçtan silah çekilmişti.

Bagajda içinde yaklaşık 3,3 milyon lira bulunan çantayı almaya çalışan şüpheliler, direnilmesi üzerine ateş açmıştı.

Saldırıda, Koçan ve Mert A. yaralanırken, şüpheliler çantayı alarak kaçmıştı. Başından vurulan Koçan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Öte yandan, Koçan'ın eski eşi Süleyman Aydın da oturduğu rezidansın bahçesinde aynı gün ölü bulunmuştu.

İLK OPERASYONLA YAKALANAN 6 ŞÜPHELİDEN 1’İ TUTUKLANDI

Cinayetin ardından ardından Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler, harekete geçti.

Ekiplerin teknik ve fiziki takibi sonucu olaydan bir gün sonra İstanbul’da gerçekleştirilen operasyonla 6 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden birinin olayın faillerinden olduğu tespit edildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İKİNCİ OPERASYONDA 7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili çalışmalarını sürdüren ekipler, şüphelilerin bir kısmının Balıkesir’e kaçtığını tespit etti.

Ekipler, bu kez Balıkesir ve İstanbul’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonla 6’sı İstanbul’da olmak üzere toplam 7 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Gözaltına alınan şüphelilerden 2’sinin olayın diğer iki faili olduğu ortaya çıktı.

Böylece gasp olayını gerçekleştiren şüphelilerin tamamı yakalanmış oldu.

İkinci operasyonla gözaltına alınan kişiler emniyette sorguya alındı. Şüpheliler buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

3 AYRI ÇANTA VE 10 MİLYON LİRA

Bu arada, aracın bagajında Koçan'ın evinden iş yerine getirdiği 3 ayrı çantada yaklaşık 10 milyon lira bulunduğu belirtildi.