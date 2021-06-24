Euro
10.3955
0.83%
Dolar
8.6881
0.56%
Altın
498.8
0.92%
Borsa
1.411
0.6%
Bitcoin
293.792
-0.43%
EXEN Coin
29.42
-0.50%
28ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 28 C

    Sibel Koçan’ın katil zanlıları adliyeye sevk edildi

    Ataşehir'de Sibel Koçan’ın öldüğü silahlı gasp olayına ilişkin gözaltında bulunan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Koçan’ın aracının bagajında 3,3 milyon lira değil, 10 milyon lira olduğu belirlendi.
    • AA
    • 24.06.2021 - 14:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sibel Koçan’ın katil zanlıları adliyeye sevk edildi

    İstanbul’un Ataşehir ilçesi Küçükbakkalköy Mahallesi Başar Sokak'ta SAS Holding'in para sevkiyatı işlerini yapan Sibel Koçan (41) ile yanındaki Mert A.'ya, 15 Haziran'da iş yerinin önünde park halindeki aracın bagaj tarafında bulunurlarken yanlarına yaklaşan hafif ticari araçtan silah çekilmişti.

    Bagajda içinde yaklaşık 3,3 milyon lira bulunan çantayı almaya çalışan şüpheliler, direnilmesi üzerine ateş açmıştı.

    Saldırıda, Koçan ve Mert A. yaralanırken, şüpheliler çantayı alarak kaçmıştı. Başından vurulan Koçan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

    Öte yandan, Koçan'ın eski eşi Süleyman Aydın da oturduğu rezidansın bahçesinde aynı gün ölü bulunmuştu.

    İLK OPERASYONLA YAKALANAN 6 ŞÜPHELİDEN 1’İ TUTUKLANDI

    Cinayetin ardından ardından Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler, harekete geçti.

    Ekiplerin teknik ve fiziki takibi sonucu olaydan bir gün sonra İstanbul’da gerçekleştirilen operasyonla 6 şüpheli gözaltına alındı.

    Gözaltına alınan şüphelilerden birinin olayın faillerinden olduğu tespit edildi.

    Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Ataşehir'de gaspçılar kadını vurarak öldürdü VİDEO

    İKİNCİ OPERASYONDA 7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Olayla ilgili çalışmalarını sürdüren ekipler, şüphelilerin bir kısmının Balıkesir’e kaçtığını tespit etti.

    Ekipler, bu kez Balıkesir ve İstanbul’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

    Operasyonla 6’sı İstanbul’da olmak üzere toplam 7 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

    Gözaltına alınan şüphelilerden 2’sinin olayın diğer iki faili olduğu ortaya çıktı.

    Böylece gasp olayını gerçekleştiren şüphelilerin tamamı yakalanmış oldu.

    İkinci operasyonla gözaltına alınan kişiler emniyette sorguya alındı. Şüpheliler buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

    Sibel Koçan’ın katil zanlıları adliyeye sevk edildi #1

    3 AYRI ÇANTA VE 10 MİLYON LİRA

    Bu arada, aracın bagajında Koçan'ın evinden iş yerine getirdiği 3 ayrı çantada yaklaşık 10 milyon lira bulunduğu belirtildi.

    Sibel Koçan’ın katil zanlıları adliyeye sevk edildi #2

    Sibel Koçan’ın katil zanlıları adliyeye sevk edildi #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir