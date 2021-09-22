Hayatta Her Şey Var programına bağlanan kadın seyircine şiddet gösterip, ütü ve yemek bekleyen adama sinirlenen Nur Viral, “O ütüyü o adamın kafasına geçiririm” dedi.

Nur Viral’in sunumuyla Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Hayatta Her Şey Var programı, birbirinden farklı olayları ekranlara taşımaya devam ediyor.

Uzman Psikolog ve Yazar Esra Ezmeci’nin de katılımıyla yayınlanan programın yeni bölümünde, programa bağlanan seyirciler sorularını uzmanına yöneltti.

Seyircilerden birinin ağlayarak bağlandığı yayında söyledikleri, stüdyoda sinirlerin gerilmesine neden oldu.

"AĞLAMIŞIM ÜZÜLMÜŞÜM UMURUNDA DEĞİL"

Eşinden şiddet gördüğünü söyleyen kadın seyirci, 8 yıllık evli olduğunu belirterek şu sözleri kaydetti:

“8 yıllık evliyim. 2. evliliğimi yaptı. Ailem küçük yerde yaşıyor. İkinci evliliğimden de ikinci çocuğu var. Dövdüğü zaman mesela bacağımı morartıyor. Ve hiç özür bile dilemiyor. Ağlamışım üzülmüşüm hiçbir şey umurunda değil.”

Nur Viral’in, “Her gün dövüyor mu eşiniz sizi?” sorusu üzerine kadın seyirci, “Her gün olmasa da ayda 1 kere 2 kere.” cevabını verdi.

“DAYAK YİYORUZ, AĞLIYORUZ, İÇİMİZE KAPANIYORUZ”

Yaşananlara kayıtsız kalamayan Nur Viral, kadınlara seslenerek, “Dayak yiyoruz, ağlıyoruz, içimize kapanıyoruz, akşama adam yemek bekliyor geliyor yemeğini önüne koyuyoruz, hiçbir şey olmamış gibi davranıyoruz. Peki, çözülüyor mu? Şiddet göstermeye devam ediyorlar.” dedi.

Şiddet uygulayan koca Nur Viral'i kızdırdı: Ütüyü onun kafasına geçiririm VİDEO



“NE YAPAYIM ÇOCUĞUMLA NEREYE GİDEYİM”

Esra Ezmeci’nin, “Ya şikayetçi olacaksınız o adamdan ya o evden gideceksiniz. Hiçbir şekilde bir iletişim kurmayacaksınız.” sözleri üzerine kadın seyirci, “Gittim. Bana en son yapılanı söyleyeyim mi? Ben evlendiğimde fakirdi, adam sonradan zengin oldu. Benden imza aldı, hiçbir mal varlığımda hakkı yoktur diye. Ne yapayım, çocuğumla nereye gideyim?” ifadelerini kullandı.

“O ÜTÜYÜ ADAMIN KAFASINA GEÇİRİRİM”

Nur Viral, şiddet gören kadının eşinin üstüne bir de kıyafetine ütü, önüne yemek beklemesine sinirlenerek şu ifadeleri kullandı:

“Siz niye bu kadar kendinizi ezdiriyorsunuz? Size dayak atıyor, canınızı yakıyor. Oranızı buranızı morartıyor. Akşam gelip bir de bu alçak adam ütü mü yaptın mı diye soruyor. Bir adam hem şiddet gösterecek hem akşam yemeğimi yaptın mı ütü mü yaptın mı diyecek. O ütüyü o adamın kafasına geçiririm.”