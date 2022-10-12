Malatya'da yaşlı adam, sigara içeyim derken mahalleyi yakıyordu

Gaz kaçıran mutfak tüpünün bulunduğu yerde sigara içmek isteyen Hikmet Ş., çakmağını ateşlemesi sonucu evde patlama yaşandı.

Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Aslanbey Mahallesi’nde facianın eşiğinden dönüldü.

Gebeş Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın birinci katında yalnız yaşayan 65 yaşındaki Hikmet Ş., gaz kaçıran mutfak tüpünün bulunduğu alanda sigara yakmak amacıyla çakmağını ateşledi.

Şahsın çakmağını ateşlemesiyle birlikte gaz kaçıran mutfak tüpü, bomba gibi patladı.

Hastaneye kaldırıldı

Sokak sakinlerinin büyük korku yaşadığı olayda Hikmet Ş. yaralanırken, ihbar üzerine polis, doğalgaz ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler sokağa giriş çıkışları yasaklayarak çevre güvenliği aldığı olayda yaralı şahıs, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.





Durumu iyi

Patlamayla birlikte olay yerine gelen Aslanbey Mahalle Muhtarı Tolga Toy, hastanede tedavi altına alınan şahsın sağlık durumunun iyi olduğunu belirtirken ekipler patlamanın sigara yakmak amacıyla ateşlenen çakmağının yol açtığını tespit etti.

İHA'nın haberine göre; olayla ilgili inceleme başlatıldı.



