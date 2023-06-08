Siirt şehidi memleketine uğurlandı Bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan’ın naaşı, düzenlenen törenle memleketi Çanakkale’ye uğurlandı.

İHA

Siirt şehidi yürekleri dağladı.

Pervari ilçesi Doğan köyü Aşağı Karamık Mahallesi Sabandemiri Tepe bölgesinde düzenlenen Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç 2023-06 Operasyonunda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan (33) için cenaze töreni düzenlendi.

Şehidin naaşı, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinden Siirt Havaalanına getirildi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konulduktan sonra öz geçmişi okundu.

Memleketi Çanakkale'ye uğurlandı

İl Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu'nun okuduğu duanın ardından şehidin cenazesi memleketi Çanakkale’ye uğurlanmak üzere dualarla uçağa taşındı.

Törene, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Yusuf Ziyaddin Cavlak, Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, Adalet Komisyon Başkanı Erhan Obut, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, kurum müdürleri, askeri ve sivil erkan, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.