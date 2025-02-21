Siirt'te kaçak avcılıkla mücadele: 30 bin lira para cezası

İHA

Kaçak avcılıkla mücadele aralıksız bir şekilde sürdürülüyor..

Bu kapsamda, kaçak avcılık yapan 2 kişiye toplamda 30 bin 766 lira idari para cezası uygulandı.

Çalışmalara ilişkin detayları, Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü paylaştı.

"2 AV TÜFEĞİNE MÜLKİYETİ KAMUYA GEÇİRİLME CEZASI UYGULANMIŞTIR"

Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: