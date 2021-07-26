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- Siirt’te 1 buçuk yaşındaki bebek damdan düştü
Siirt’te 1 buçuk yaşındaki bebek damdan düştü
Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan bebeğin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.
- İHA
- 26.07.2021 - 14:06
Siirt’in Algül Mahallesinde bir buçuk yaşındaki Furkan T., isimli bebek 3 katlı müstakil evin damından aşağı düştü.
Hareketsiz kalan çocuğu etraftaki vatandaşlar fark ederek yardımına koştu.
AĞIR YARALANDI
Haber verilmesiyle olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Yaralı bebek ekiplerce Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Hayati tehlikesi bulunan çocuk buradaki ilk tedavinin ardından Batman’a sevk edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.