Siirt'te 100 metre yükseklikteki kayalıklardan düştü
DHA

Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Ormanbağı Köyü kırsalı Siser Tepesi’nde meydana gelen olayda, ot toplamak için kırsala çıkan 60 yaşındaki güvenlik korucusu Kasım Tanrıveren, dengesini kaybederek 100 metre yükseklikten kayalıklara düştü.

Yanındakilerin İhbarıyla olay yerine sağlık, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Tanrıveren’in yaşamını kaybettiğini belirledi.

Cansız bedeni taşındı

Tanrıveren’in cansız bedeni, ekiplerce yaklaşık 4 kilometre taşınarak, otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ot toplarken 100 metreden kayalıklara düşen emekli güvenlik korucusu öldü #1
Ot toplarken 100 metreden kayalıklara düşen emekli güvenlik korucusu öldü #2
Ot toplarken 100 metreden kayalıklara düşen emekli güvenlik korucusu öldü #3
Ot toplarken 100 metreden kayalıklara düşen emekli güvenlik korucusu öldü #4
Ot toplarken 100 metreden kayalıklara düşen emekli güvenlik korucusu öldü #5
Ot toplarken 100 metreden kayalıklara düşen emekli güvenlik korucusu öldü #6