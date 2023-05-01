Siirt'te 100 metre yükseklikteki kayalıklardan düştü

DHA
Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Ormanbağı Köyü kırsalı Siser Tepesi’nde meydana gelen olayda, ot toplamak için kırsala çıkan 60 yaşındaki emekli güvenlik korucusu Kasım Tanrıveren, dengesini kaybederek 100 metre yükseklikten kayalıklara düştü.
Yanındakilerin İhbarıyla olay yerine sağlık, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Tanrıveren’in yaşamını kaybettiğini belirledi.
Cansız bedeni taşındı
Tanrıveren’in cansız bedeni, ekiplerce yaklaşık 4 kilometre taşınarak, otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.