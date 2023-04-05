Siirt'te 14 yaşındaki çocuk ayağını pat pat aracına sıkıştırdı

İHA
Trafikte güvensiz araçlara yönelik denetimler devam ediyor.
Bu kapsamda yapılan çalışmalarla yaşanacak kazaların önüne geçilmeye çalışılıyor.
Vatandaşların denetimden kaçtığı ve yasaklanan araçların sebebiyet olduğu kazalar ölümle sonuçlanabiliyor.
Yaşanan kazaya bir yenisi yaşandı.
Siirt'in Akyamaç köyünde tarlada çalışan 14 yaşındaki İskender S., ayağını pat pat adlı tarım aracına kaptırdı.
Yaralı hastaneye kaldırıldı
Ağır yaralanan çocuk, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.