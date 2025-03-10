Siirt'te 3 gündür haber alınamayan adam evinde ölü bulundu

İHA
Siirt’in Kurtalan ilçesinde, 83 yaşındaki Sabri Şenses'ten 3 gündür haber alamayan arkadaşı, endişelenerek durumu polis ekiplerine bildirdi.
Kapının açılamaması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı.
YAŞLI ADAM HAREKETSİZ HALDE BULUNDU
İtfaiye yardımıyla apartmanın ikinci katındaki eve giren polis ekipleri, Şenses’i hareketsiz halde buldu.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi.
OTOPSİ YAPILACAK
Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken, Şenses’in cenazesi otopsi için Kurtalan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Ölüm sebebi otopsi sonucunda netleşecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış