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Siirt'te 3 gündür haber alınamayan adam evinde ölü bulundu

Siirt'te 3 gündür haber alınamayan adam evinde ölü bulundu Kurtalan ilçesinde yaşayan 83 yaşındaki Sabri Şenses'ten 3 gündür haber alamayan arkadaşı durumu polise ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde Şenses'i hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi.