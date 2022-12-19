Siirt’te, 5 ATM ateşe verildi

Kurtalan ilçesinde bulunan 5 banka ATM’si, yanıcı madde dökülerek ateşe verildi.

Siirt’in Kurtalan ilçesine bağlı Kültür Mahallesi Yaşar Kemal Caddesi’nde, sabah saatlerinde beş banka ATM’si kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yakıldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü

DHA’nın haberine göre; itfaiyenin müdahalesi ile yangın söndürülürken, 5 bankanın ATM’si yangında zarar gördü.

Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.