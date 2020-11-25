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- Siirt'te 6 tefeci gözaltına alındı
Siirt'te 6 tefeci gözaltına alındı
Tefecilik yaptığı belirlenerek gözaltına alınan 6 şüpheliye ait 5 not defteri, 2 ajanda ve 9 senet ele geçirildi.
- DHA
- 25.11.2020 - 15:17
Siirt'te İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce kent genelinde tefecilik yapanların tespitine yönelik çalışma başlatıldı.
Yapılan çalışmalarda tespit edilen 6 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.
NOT KAĞITLARI ELE GEÇİRİLDİ
Şüpheliler gözaltına alınırken, yapılan aramalarda, tefecilikten kaynaklanan alacakların not edildiği 5 not defteri, 2 ajanda, 9 senet ve not kağıtları ele geçirildi.