Siirt'te 6 tefeci gözaltına alındı

Tefecilik yaptığı belirlenerek gözaltına alınan 6 şüpheliye ait 5 not defteri, 2 ajanda ve 9 senet ele geçirildi.

Siirt'te İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce kent genelinde tefecilik yapanların tespitine yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda tespit edilen 6 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

NOT KAĞITLARI ELE GEÇİRİLDİ

Şüpheliler gözaltına alınırken, yapılan aramalarda, tefecilikten kaynaklanan alacakların not edildiği 5 not defteri, 2 ajanda, 9 senet ve not kağıtları ele geçirildi.