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    Siirt'te 6 tefeci gözaltına alındı

    Tefecilik yaptığı belirlenerek gözaltına alınan 6 şüpheliye ait 5 not defteri, 2 ajanda ve 9 senet ele geçirildi.
    • DHA
    • 25.11.2020 - 15:17
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    Siirt'te 6 tefeci gözaltına alındı

     

    Siirt'te İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce kent genelinde tefecilik yapanların tespitine yönelik çalışma başlatıldı.

    Yapılan çalışmalarda tespit edilen 6 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    NOT KAĞITLARI ELE GEÇİRİLDİ

    Şüpheliler gözaltına alınırken, yapılan aramalarda, tefecilikten kaynaklanan alacakların not edildiği 5 not defteri, 2 ajanda, 9 senet ve not kağıtları ele geçirildi.

    Siirt te 6 tefeci gözaltına alındı #1

    Siirt te 6 tefeci gözaltına alındı #2

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