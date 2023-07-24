Siirt'te akrebin soktuğu çobanın durumu kritik Koyun otlatırken Ferhat Aykaç'ı akrep soktu. Bu etki ile fenalaşarak bilincini kaybeden Aykaç ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı. Aykaç'ın durumunun ağır olduğu belirtildi.

İHA Siirt'in Pervani ilçesinde akrep paniği yaşandı. Çemikare Yaylası'nda koyunlarını otlatan Ferhat Aykaç, akrep tarafından ısırıldı. Bilincini kaybetti Aykaç, akrebin sokmasıyla fenalaşarak bilincini kaybetti. Ailesinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine arazinin engebeli olması nedeniyle ambulans helikopter yaralı çoban için havalandı. Hayati tehlikesi devam ediyor Aykaç, olay yerinden ambulans helikopterle alınarak Siirt 3. Komando Tugayı’nda bekleyen ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı çoban Aykaç’ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.