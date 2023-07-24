Siirt'te akrebin soktuğu çobanın durumu kritik
İHA

Siirt'in Pervani ilçesinde akrep paniği yaşandı.

Çemikare Yaylası'nda koyunlarını otlatan Ferhat Aykaç, akrep tarafından ısırıldı.

Bilincini kaybetti

Aykaç, akrebin sokmasıyla fenalaşarak bilincini kaybetti.

Ailesinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine arazinin engebeli olması nedeniyle ambulans helikopter yaralı çoban için havalandı.

Hayati tehlikesi devam ediyor

Aykaç, olay yerinden ambulans helikopterle alınarak 3. Komando Tugayı’nda bekleyen ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralı çoban Aykaç’ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Siirt'te akrebin soktuğu çobanın durumu kritik