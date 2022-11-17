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- Siirt’te ambulans uçak, iki günlük bebek için havalandı
Siirt’te ambulans uçak, iki günlük bebek için havalandı
Beyinde aşırı sıvı birikmesi ve omuriliğin tam kapanmaması tanısı konulan iki günlük bebek, ambulans uçakla İstanbul’a sevk edildi.
- 17.11.2022 - 19:28
Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2 gün önce dünyaya gelen bebeğe, beyinde aşırı sıvı birikmesi (hidrosefali) ve omuriliğin tam kapanmaması (meningomyelosel) tanısı konulduğu belirtildi.
Tedavisine İstanbul'daki Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde devam etme kararı alındığı belirtilen bebek, ambulansla Siirt Havalimanı'na götürüldü.
Ambulans uçakla İstanbul'a gönderildi
DHA'nın haberine göre; bebek, Sağlık Bakanlığı’nca tahsis edilen ambulans uçakla İstanbul'a gönderildi.