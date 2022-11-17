Petrol
89.87
-3.22%
Euro
19.2887
-0.23%
Dolar
18.6148
0.14%
Altın
1.052
-0.68%
Borsa
4507
-3.45%
Bitcoin
317.242
0.47%
BTXN Coin
6.30
-6.52%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Bulutlu 16 C

    Siirt’te ambulans uçak, iki günlük bebek için havalandı

    Beyinde aşırı sıvı birikmesi ve omuriliğin tam kapanmaması tanısı konulan iki günlük bebek, ambulans uçakla İstanbul’a sevk edildi.
    • 17.11.2022 - 19:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Siirt’te ambulans uçak, iki günlük bebek için havalandı

    Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2 gün önce dünyaya gelen bebeğe, beyinde aşırı sıvı birikmesi (hidrosefali) ve omuriliğin tam kapanmaması (meningomyelosel) tanısı konulduğu belirtildi.

    Tedavisine İstanbul'daki Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde devam etme kararı alındığı belirtilen bebek, ambulansla Siirt Havalimanı'na götürüldü.

    Ambulans uçakla İstanbul'a gönderildi

    DHA'nın haberine göre; bebek, Sağlık Bakanlığı’nca tahsis edilen ambulans uçakla İstanbul'a gönderildi.

    Siirt’te ambulans uçak, iki günlük bebek için havalandı #1


    MSB: 19 kişi yakalandı
    Gündem

    MSB: 19 kişi yakalandı

    16 Kasım Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
    Medya

    16 Kasım Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!
    Advertorial

    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!

    Görüş Bildir