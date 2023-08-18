Siirt'te asker ve korucuların olduğu kamyonet devrildi: 5 yaralı Kentte seyir halinde olduğu sırada kontrolden çıkarak kaza yapan kamyonetteki 1'i uzman çavuş, 4'ü güvenlik korucusu 5 kişi yaralandı.

DHA Siirt'in Pervari ilçesinde kaza meydana geldi. Pervari ilçesi Doğan köyü yolunda, gece saatlerinde seyir halinde ilerleyen asker ve güvenlik korucularını taşıyan kamyonet, kontrolden çıktı. 5 yaralı Ardından devrilen araçta 1 uzman çavuş ile 4 güvenlik korucusu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık durumları iyi Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.