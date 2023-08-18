Siirt'te asker ve korucuların olduğu kamyonet devrildi: 5 yaralı
DHA

Siirt'in Pervari ilçesinde meydana geldi.

Pervari ilçesi Doğan köyü yolunda, gece saatlerinde seyir halinde ilerleyen ve güvenlik korucularını taşıyan kamyonet, kontrolden çıktı.

5 yaralı

Ardından devrilen araçta 1 uzman çavuş ile 4 güvenlik korucusu yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık durumları iyi

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.