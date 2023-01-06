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    Siirt'te askeri helikopter, ayağını çapa makinesine kaptıran çocuk için havalandı

    Tarlada çalışırken sol bacağını çapa makinesine kaptıran 16 yaşındaki Mehmetcan Kaçmaz için askeri helikopter havalandı. Ağır yaralı Kaçmaz, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı.
    • 06.01.2023 - 17:37
    • Güncelleme : 06.01.2023 - 18:03
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    Siirt'te askeri helikopter, ayağını çapa makinesine kaptıran çocuk için havalandı

    Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Çeltiksuyu köyünde yaşayan 16 yaşındaki Mehmetcan Kaçmaz, tarlada üzüm fidanlarını çapalarken, sol bacağını çapa makinesine kaptırarak ağır yaralandı.

    İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servisi ve Umke ekipleri sevk edildi.

    Askeri helikopterden ambulansa sevk edildi

    Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Kaçmaz, bölgeye sevk edilen askeri helikoptere alındı.

    AA’nın haberine göre; helikopterin ardından ambulansa sevk edilen Kaçmaz, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Siirt'te askeri helikopter, ayağını çapa makinesine kaptıran çocuk için havalandı VİDEO

    Siirt te askeri helikopter, ayağını çapa makinesine kaptıran çocuk için havalandı #1

    Siirt te askeri helikopter, ayağını çapa makinesine kaptıran çocuk için havalandı #2


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