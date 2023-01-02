Siirt'te askeri helikopterle hastaneye taşınan genç kurtarılamadı

Eruh ilçesinde traktörün altında kalan genç işçi için askeri helikopter havalandı. Hastaneye yetiştirilen işçi, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Siirt’in Eruh ilçesine bağlı Kemerli köyü Erdoğdu mezrasında, feci bir iş kazası yaşandı.

Traktörle bahçede çalışan Yunus A. (28), direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen traktörün altında kaldı.

Askeri helikopter ile götürüldü

Ağır yaralanan Yunus A. için askeri helikopter havalandı.

Olay yerine gelen askeri helikopter, Yunus A.’yı alarak 3. Tugay Komutanlığı'nda bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti.

Hayatını kaybetti

Yunus A., kaldırıldığı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.