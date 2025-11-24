Siirt’te bıçaklı kavga: 2 Yaralı

- Siirt'te Fırat Mahallesi'nde iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı.
- Olayda 2 kişi yaralandı ve hastaneye sevk edildi.
- Polis, kavganın nedenini araştırıyor.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Siirt’in Beykent Caddesi Fırat Mahallesi’nde iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere götürüldü.
Polis ekipleri, kavganın çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlattı.