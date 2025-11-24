Abone ol: Google News

Siirt’te bıçaklı kavga: 2 Yaralı

Siirt'te iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Yayınlama Tarihi: 24.11.2025 19:53
  • Siirt'te Fırat Mahallesi'nde iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı.
  • Olayda 2 kişi yaralandı ve hastaneye sevk edildi.
  • Polis, kavganın nedenini araştırıyor.

Siirt’in Beykent Caddesi Fırat Mahallesi’nde iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere götürüldü.

Polis ekipleri, kavganın çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlattı.

