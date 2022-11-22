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    Siirt’te bir kadın, yol ortasında darbedildi

    Siirt'te park halinde kapıları açık olan otomobilin yanındaki bir kadın, kimliği belirsiz bir erkek tarafından darbedilip, başına tekme ile vuruldu.
    • 22.11.2022 - 21:04
    • Güncelleme : 22.11.2022 - 21:42
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    Siirt’te bir kadın, yol ortasında darbedildi

    Akşam saatlerinde Siirt'in Kooperatif Mahallesi Güres Caddesi’nde meydana gelen olayda, henüz ismi öğrenilemeyen kadın, park halindeki kapıları açık otomobilin yanında, bir erkek tarafından darbedilerek yere düşürüldü.

    Kadını darbeden şahsı mahalleli yere yatırdı

    Ardından kadının başına iki kez tekme ile vuran erkek, müdahale eden mahalle sakinleri tarafından yere yatırılarak etkisiz hale getirildi.

    Küçük çocuk "baba" diye bağırdı

    Tekmelerden kurtulan kadın mahalleliye sığınırken, otomobilin yanında bulunan küçük bir çocuğun ağlayarak ‘baba, baba’ diye bağırdığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Siirt’te bir kadın, yol ortasında darbedildi VİDEO

    Siirt’te bir kadın, yol ortasında darbedildi #1

    Siirt’te bir kadın, yol ortasında darbedildi #2

    Siirt’te bir kadın, yol ortasında darbedildi #3

    Siirt’te bir kadın, yol ortasında darbedildi #4


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