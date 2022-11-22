Siirt'te park halinde kapıları açık olan otomobilin yanındaki bir kadın, kimliği belirsiz bir erkek tarafından darbedilip, başına tekme ile vuruldu.

Akşam saatlerinde Siirt'in Kooperatif Mahallesi Güres Caddesi’nde meydana gelen olayda, henüz ismi öğrenilemeyen kadın, park halindeki kapıları açık otomobilin yanında, bir erkek tarafından darbedilerek yere düşürüldü.

Kadını darbeden şahsı mahalleli yere yatırdı

Ardından kadının başına iki kez tekme ile vuran erkek, müdahale eden mahalle sakinleri tarafından yere yatırılarak etkisiz hale getirildi.

Küçük çocuk "baba" diye bağırdı

Tekmelerden kurtulan kadın mahalleliye sığınırken, otomobilin yanında bulunan küçük bir çocuğun ağlayarak ‘baba, baba’ diye bağırdığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Siirt’te bir kadın, yol ortasında darbedildi VİDEO











