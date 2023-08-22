Siirt'te bir kişi yardım etmek istediği yaralının tabancasından çıkan kurşunlarla ağır yaralandı Siirt'te iki grup arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada olayla ilgisi olmayan bir kişi yardım etmek istediği yaralının tabancasından çıkan kurşunlarla 3 yerinden vuruldu.

DHA Siirt merkez Kooperatif Mahallesi'nde akşam saatlerinde iki grup arasında sözlü tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Y.Ç. (18) silahla, M.E. (28) ise aldığı sopa darbeleriyle yaralandı. Olayla ilgisi olmadığı belirtilen L.Ö. (42) ise yerden kaldırmak istediği yaralı M.E.'nin tabancasından çıkan kurşunlarla 3 yerinden yaralandı. Tedavisi yoğun bakımda sürüyor İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken yaralılardan L.Ö. ve Y.Ç., ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. M.E. ise güvenlik amacıyla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. L.Ö.'nün yoğun bakımdaki tedavisi sürerken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.