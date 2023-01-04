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    Siirt'te boğazına şeker kaçan 16 aylık bebek, öldü

    Şirvan'da boğazına şeker kaçan 16 Aylık Ömer Faruk Açıkça, yaşamını yitirdi. Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
    • 04.01.2023 - 18:53
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    Siirt'te boğazına şeker kaçan 16 aylık bebek, öldü

    Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Yarımtepe köyünde, kardeşiyle oyun oynayan 16 aylık Ömer Faruk Açıkça, ağzındaki şekerin boğazına kaçması sonucu fenalaştı.

    Durumu fark eden ailesi tarafından Şirvan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ömer Faruk bebek, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

    Cansız bedeni morga kaldırıldı

    Talihsiz bebeğin cansız bedeni, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

    DHA'nın haberine göre; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Siirt te boğazına şeker kaçan 16 aylık bebek, öldü #1

    Siirt te boğazına şeker kaçan 16 aylık bebek, öldü #2

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