Siirt'te boğazına şeker kaçan 16 aylık bebek, öldü

Şirvan'da boğazına şeker kaçan 16 Aylık Ömer Faruk Açıkça, yaşamını yitirdi. Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Yarımtepe köyünde, kardeşiyle oyun oynayan 16 aylık Ömer Faruk Açıkça, ağzındaki şekerin boğazına kaçması sonucu fenalaştı.

Durumu fark eden ailesi tarafından Şirvan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ömer Faruk bebek, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Cansız bedeni morga kaldırıldı

Talihsiz bebeğin cansız bedeni, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

DHA'nın haberine göre; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.









