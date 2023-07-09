Siirt'te çaya düşen genç kayboldu Dengesini kaybedip, çaya düşen genç, akıntıya kapılarak kayboldu. Genç için bölgede arama çalışmaları başlatıldı.

DHA

Sıcak havalar bunaltınca soluğu su kenarlarında alanların sayısı her geçen gün artıyor.

Ancak iş, tehlikeli boyutlara da ulaşabiliyor.

Bu kez endişelendiren haber, kötü haber Siirt'ten geldi.

Dengesini kaybetti

Kurtalan ilçesi Gözpınar köyünde oturan 19 yaşındaki Veysi Ulukan, balık tutmak için arkadaşları ile yakından geçen Yanarsu Çayı'na gitti.

Burada dengesini kaybedip, suya düşen Ulukan, akıntıya kapıldı.

Arama çalışması başlatıldı

Bölgeye Siirt, Bitlis ve Batman'dan gelen dalgıçlar ile itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gözden kaybolan Ulukan için kurtarma çalışması başlatıldı.