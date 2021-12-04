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    Siirt'te çocuğun kafasına makas saplandı

    10 yaşındaki çocuğun kafasına, arkadaşıyla oynarken makas isabet etti. Makas, yapılan operasyonla çıkarıldı.
    • AA
    • 04.12.2021 - 11:25
    • Güncelleme : 04.12.2021 - 11:30
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    Siirt'te çocuğun kafasına makas saplandı

    Siirt'te tehlikeli oyun hastanede bitti.

    Pervari ilçesine bağlı Doğan köyünde oturan 10 yaşındaki Mesut Benek, arkadaşıyla şakalaşmaya başladı.

    ŞAKALAŞIRKEN MAKAS İSABET ETTİ

    Benek'in kafasına şakalaştığı sırada fırlatılan makas isabet etti ve yaralı, hastaneye kaldırıldı.

    Mesut, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kafasına saplanan makasla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.

    OPERASYONLA ÇIKARILDI

    Makas, burada yapılan operasyonla çıkarıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Siirt te çocuğun kafasına makas saplandı #1

    Siirt te çocuğun kafasına makas saplandı #2

    Siirt te çocuğun kafasına makas saplandı #3

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