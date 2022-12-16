Siirt'te çocuk gelinin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

8 yıl önce av tüfeği ile intihar ettiği öne sürülen 14 yaşındaki çocuk gelinin kayınpederi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. İki gün önce gözaltına alınan kayınpeder, işlemleri sonrası tutuklandı.

Siirt’in Pervari ilçesine bağlı Yapraktepe köyünde 12 yaşında evlendirilip, 13 yaşında doğum yapan ve 14 yaşında odasında av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulunan Kader Ertem ile ilgili yürütülen soruşturmada gerçek 8 yıl sonra ortaya çıktı.

12 Ocak 2014'te yaşanan olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 14 Aralık'ta Kader Ertem'in kayınpederi Tahir Atak, eşi M.A., Ş.A. ve İ.A. gözaltına alındı.

8 yıl sonra tutuklandı

Şüphelilerin sorgusunda, Kader Ertem ile Ş.A. arasında gönül ilişkisi olduğunu, durumu öğrenen kayınpeder Tahir Atak'ın kendisine ait silahla Kader Ertem'i öldürdüğünü söylediği kaydedildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tahir Atak, dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, Batman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü.

Cinsel istismardan sabıkaları vardı

Öte yandan Kader Ertem'in öldüğü gün askerde olan eşi M.A.'ya, askerlik dönüşü 'çocuğa nitelikli cinsel istismar' suçundan 8 yıl 4 ay, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 2 yıl 4 ay olmak üzere toplam 10 yıl 8 ay ceza verildiği belirlendi.

'Nitelikli cinsel istismar suçuna yardım etme' suçundan yargılanan Kader Ertem'in babası M.E. ile kayınpederi Tahir Atak'a ise 4'er yıl 2'şer ay, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 1 yıl 3'er ay hapis cezası verildiği, mahkeme heyetinin de bu cezaları 5 yıl süreyle denetime tabi tutarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdiği öğrenildi.