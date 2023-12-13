Siirt'te doktoru darbeden psikiyatri hastası gözaltına alındı Muayene olduğu Psikiyatri Uzmanı Dr. Ergül Çakan'a saldırıp darbeden psikiyatri hastası Ümit K., gözaltına alınırken hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

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DHA

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde psikiyatri polikliniğine muayene olmak için gelen Ümit K., henüz bilinmeyen nedenle Uzman Dr. Ergül Çakan'a saldırıp darbetti.

Poliklinikteki bilgisayarlar kırılırken, Ümit K. hakkında beyaz kod verildi.

Gözaltına alındı

Güvenlik görevlilerinin poliklinikten uzaklaştırdığı Ümit K., adrese gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Ümit K.'nin emniyetteki işlemleri devam ederken, Başhekimlik saldırıyı kınayıp, olay hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığını belirtti.

Doktor Çakan ise tedavisinin ardından Ümit K. hakkında suç duyurusunda bulundu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)