DHA
Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde psikiyatri polikliniğine muayene olmak için gelen Ümit K., henüz bilinmeyen nedenle Uzman Dr. Ergül Çakan'a saldırıp darbetti.
Poliklinikteki bilgisayarlar kırılırken, Ümit K. hakkında beyaz kod verildi.
Gözaltına alındı
Güvenlik görevlilerinin poliklinikten uzaklaştırdığı Ümit K., adrese gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Ümit K.'nin emniyetteki işlemleri devam ederken, Başhekimlik saldırıyı kınayıp, olay hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığını belirtti.
Doktor Çakan ise tedavisinin ardından Ümit K. hakkında suç duyurusunda bulundu.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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