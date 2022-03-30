Petrol
111.38
3.41%
Euro
16.36
1.11%
Dolar
14.66
0.59%
Altın
912.14
1.42%
Borsa
2230
1.07%
Bitcoin
691.432
-0.29%
BTXN Coin
37.00
-5.97%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Güneşli 16 C

    Siirt’te duvardan atlayan gencin koluna demir saplandı

    Siirt'te Kur’an kursu duvarından atlayamaya çalışan vatandaşın koluna demir çubuk saplandı.
    • İHA
    • 30.03.2022 - 18:40
    • Güncelleme : 30.03.2022 - 19:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Siirt’te duvardan atlayan gencin koluna demir saplandı

    Siirt'in Tillo ilçesi erkek yatılı Kur'an kursunda meydana geldi. Kur’an Kursunda öğrenci olan Muhammed Salih E., Kur’an kursunun kapıları kapalı olduğu için duvara çıkıp atladığı sırada dengesini kaybedip demir parmaklıkların üzerine düştü.

    Demir parmaklıklarının üzerine düşen gencin koluna parmaklık saplandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve İtfaiye ekipleri sevk edildi.

    PARMAKLIKLAR KESİLEREK KURTARILDI

    Ekipler, demir parmaklıkları keserek genci kurtardı.

    Kolunda parmaklık demiriyle ambulansa alınan Muhammed Salih E., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Muhammed Salih E.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Siirt’te duvardan atlayan gencin koluna demir saplandı ViDEO

    Siirt’te duvardan atlayan gencin koluna demir saplandı #1

    Siirt’te duvardan atlayan gencin koluna demir saplandı #2

    Siirt’te duvardan atlayan gencin koluna demir saplandı #3

    Siirt’te duvardan atlayan gencin koluna demir saplandı #4


    İlginizi Çekebilir

    Ukrayna: Rus ordusu, 17 bin 200 asker kaybetti
    Dünya

    Ukrayna: Rus ordusu, 17 bin 200 asker kaybetti

    Kara Tahta dizisi nerede, hangi semtte çekiliyor? Edirne Lisesi'nin adresi...
    Medya

    Kara Tahta dizisi nerede, hangi semtte çekiliyor? Edirne Lisesi'nin adresi...

    Bitcoin'den para kazanın
    Mtm

    Bitcoin'den para kazanın

    Görüş Bildir